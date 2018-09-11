Рядом расположены хранилища топлива

Пожар нужно потушить как можно быстрее.

Возгорание в морском торговом порту началось в опасном месте. Рядом с насосной станцией – баки с топливом. К счастью, пострадавших нет.

"В целом, ситуация под контролем. Причины возгорания будут позже выяснять дознаватели", – сообщили РИА "Новости" в региональном главке МЧС России.

"Пятый канал" публикует видео ЧП.