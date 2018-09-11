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Пожар нужно потушить как можно быстрее.
Возгорание в морском торговом порту началось в опасном месте. Рядом с насосной станцией – баки с топливом. К счастью, пострадавших нет.
"В целом, ситуация под контролем. Причины возгорания будут позже выяснять дознаватели", – сообщили РИА "Новости" в региональном главке МЧС России.
"Пятый канал" публикует видео ЧП.
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