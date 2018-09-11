Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Пермском крае водитель врезался в людей на переходе

ЧП произошло в городе Чусовом

Шестеро человек пострадали в результате аварии. На пешеходном переходе автомобиль протаранил толпу. Водитель легковушки, сбивший людей, скрылся.

По последним данным, четверо пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, передает Telegram-канал "112" и публикует список.

Виновника ДТП уже задержали. Им оказался 56-летний мужчина. По предварительной версии, он не справился с управлением.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Крым оставил европейцев в дураках

Гости из Швейцарии ехали на полуостров с убеждениями, которые на месте буквально рухнули

Поляки похвастались антироссийскими чистками

Из МИД страны выгнали всех "коммунистов" и выпускников МГИМО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей