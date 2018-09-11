В Пермском крае водитель врезался в людей на переходе

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Шестеро человек пострадали в результате аварии. На пешеходном переходе автомобиль протаранил толпу. Водитель легковушки, сбивший людей, скрылся.
По последним данным, четверо пострадавших – в крайне тяжелом состоянии, передает Telegram-канал "112" и публикует список.
Виновника ДТП уже задержали. Им оказался 56-летний мужчина. По предварительной версии, он не справился с управлением.
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