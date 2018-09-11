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Под Иркутском во время уроков обрушилась стена школы

Поддерживающая колонна не выдержала нагрузки

Более 200 школьников в поселке Уян отправились домой после ЧП. Утром рухнула часть стены и пола.

Переход между двумя корпусами давно признан аварийным, им не пользуются, сообщается на сайте Irk.ru. Поэтому происшествие обошлось без пострадавших.

Между тем о причинах случившегося рассказала директор школы.

На ремонт обветшавшей стены просто не было денег, отметила Людмила Таюрская в беседе с корреспондентом "360".

"Мы писали по этому поводу обращения. Реакция на них поступила, только денег так и не выделили", – заявила она.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Администрация района решает вопрос о переносе занятий в здание социально-культурного центра и здание администрации, говорится в сообщении на сайте областного управления ведомства.

Виктория БАЛАЯН
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