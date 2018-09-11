В Индии автобус рухнул в ущелье

Погибли 40 человек

Страшное ДТП случилось на юге страны. Автобус упал в ущелье. Жертвами аварии стали 40 человек. Еще 15 – в тяжелом состоянии в больнице, 30 человек ищут спасатели.

По предварительным данным, пассажирами были в основном женщины с детьми, которые ехали из храма.

The Times of India сообщает, что в автобусе было 62 человека. Возможно, водитель не справился с управлением.