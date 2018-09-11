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Чудовищное ДТП в Подмосковье попало на видео

В результате столкновения погиб один человек

Страшная авария с участием пяти автомобилей произошла во вторник в Московской области на 56-м километре Минского шоссе.

Автомобиль Range Rover, пробив тросовое ограждение, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с четырьмя машинами. На канале YouTube появилось видео происшествия.

При аварии один человек погиб, еще трое пострадали, среди них предполагаемый виновник ДТП. Погиб водитель Mitsubishi, уточняет РИА "Новости" со ссылкой на источник в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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