В петербургском отеле массово отравились люди

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Рабочая столовая Санкт-Петербургского отеля "Кемпински" стала рассадником кишечной инфекции. Из 16 отравившихся сотрудников, девять госпитализировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по городу и области.
Из-за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства специалисты ведомства приостановили работу столовой для сотрудников.
"Управлением организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", – уточнили в пресс-службе, добавив, что медики обследуют персонал гостиницы и ресторана, чтобы определить причину возникновения инфекции.
Врачи напоминают, что кишечные инфекции чаще всего возникают осенью, пишет FlashNord.
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