В петербургском отеле массово отравились люди

Пострадали 16 человек

Рабочая столовая Санкт-Петербургского отеля "Кемпински" стала рассадником кишечной инфекции. Из 16 отравившихся сотрудников, девять госпитализировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по городу и области.

Из-за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства специалисты ведомства приостановили работу столовой для сотрудников.

"Управлением организован и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", – уточнили в пресс-службе, добавив, что медики обследуют персонал гостиницы и ресторана, чтобы определить причину возникновения инфекции.

Врачи напоминают, что кишечные инфекции чаще всего возникают осенью, пишет FlashNord.