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В перестрелке у школы в Лас-Вегасе погиб человек

Неизвестно, был ли он учеником учебного заведения

Восемнадцатилетний юноша был застрелен на территории школы в городе Норт-Лас-Вегас 11 сентября.

Об этом сообщила Las Vegas Review Journal со ссылкой на источники в полиции. Молодого человека нашли рядом с бейсбольным полем, он скончался в клинике Университетского медицинского центра. 

По данным источника, полиция пока никого не арестовала, обстоятельства инцидента расследуются.

Валентина МАЙОРОВА
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