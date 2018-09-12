Здоровье
- Как прожить дольше без лекарств
- Размер неважен: разрушены мифы об импотенции
- Найдены способы укрепить здоровье сердца
793 новости
Восемнадцатилетний юноша был застрелен на территории школы в городе Норт-Лас-Вегас 11 сентября.
Об этом сообщила Las Vegas Review Journal со ссылкой на источники в полиции. Молодого человека нашли рядом с бейсбольным полем, он скончался в клинике Университетского медицинского центра.
По данным источника, полиция пока никого не арестовала, обстоятельства инцидента расследуются.
Один из "агентов ГРУ" успел получить судимость и обзавестись прибыльным делом в Незалежной
Представителям полуострова нагло заткнули рот