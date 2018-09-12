В перестрелке у школы в Лас-Вегасе погиб человек

Неизвестно, был ли он учеником учебного заведения

Восемнадцатилетний юноша был застрелен на территории школы в городе Норт-Лас-Вегас 11 сентября.

Об этом сообщила Las Vegas Review Journal со ссылкой на источники в полиции. Молодого человека нашли рядом с бейсбольным полем, он скончался в клинике Университетского медицинского центра.

По данным источника, полиция пока никого не арестовала, обстоятельства инцидента расследуются.