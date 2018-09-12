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Огненный автобус с туристами попал на видео

Кадр youtube.com
В машине выгорело восемь квадратных метров

По дороге из Сочи в Дагомыс утром 12 сентября загорелся туристический автобус, в котором ехали 12 человек.

Водитель быстро остановился и высадил людей, а затем начал тушить возгорание, сообщает РИА ФАН.

Через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели. Причины ЧП выясняются, информации о пострадавших нет, отмечает "Пятый канал".


Валентина МАЙОРОВА
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