Огненный автобус с туристами попал на видео

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По дороге из Сочи в Дагомыс утром 12 сентября загорелся туристический автобус, в котором ехали 12 человек.
Водитель быстро остановился и высадил людей, а затем начал тушить возгорание, сообщает РИА ФАН.
Через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели. Причины ЧП выясняются, информации о пострадавших нет, отмечает "Пятый канал".
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