Огненный автобус с туристами попал на видео

В машине выгорело восемь квадратных метров

По дороге из Сочи в Дагомыс утром 12 сентября загорелся туристический автобус, в котором ехали 12 человек.

Водитель быстро остановился и высадил людей, а затем начал тушить возгорание, сообщает РИА ФАН.

Через несколько минут на место происшествия прибыли спасатели. Причины ЧП выясняются, информации о пострадавших нет, отмечает "Пятый канал".