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В центре Москвы нашли склад оружия

Находку сделали в самом престижном районе столицы

В подвале особняка Всеволжских на улице Остоженка рабочие, проводившие реставрацию, наткнулись на арсенал: револьвер, 2 пистолета и 25 патронов.

В полиции установили, что оружие не значится в базе данных МВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение оружия", сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Валентина МАЙОРОВА
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