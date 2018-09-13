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ЧП случилось в американском городе Бейкерсфилд. Конфликт начался в офисе транспортной кампании, куда стрелок пришел с женой. Он поругался с другим клиентом. В качестве аргумента мужчина достал оружие. Он застрелил обидчика, также погибла жена преступника и один из посетителей.
Этого убийце оказалось мало. Он вышел на улицу и подошел к одному из жилых домов, где расстрелял еще двоих. Затем неадекватный мужчина угнал автомобиль. В машине были женщина с ребенком – им, к счастью, удалось сбежать, сообщает CBS.
В конце концов преступника заметили полицейские. Однако живым его взять не удалось – он покончил с собой.
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