В Бельгии прогремел мощный взрыв

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В бельгийском Антверпене на заводе по переработке отходов Indaver произошел взрыв, унесший жизнь одного человека. Об этом сообщает издание Gazet Van Antwerpen, уточняя, что ранены еще четверо.
Отмечается, что погиб водитель грузовика, сгружавшего отходы. Предположительно, ЧП произошло из-за смеси веществ, попавших в резервуар.
Предприятие находится в портовой зоне города.
Точные причины взрыва пока не установлены.
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