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Жителей выгнали из финского города из-за пожара

Дома окутал токсичный дым

В финском городе Сало срочно эвакуируют людей. Об этом рассказали в Службе спасения страны.

Отмечается, что на фабрике загорелся парафин. Из-за этого город окутал токсичный дым. При этом о причинах возгорания неизвестно.

На месте работают около 30 пожарных расчетов, которые пытаются не допустить распространения огня, сообщает "Пятый канал".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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