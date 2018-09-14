Жителей выгнали из финского города из-за пожара

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В финском городе Сало срочно эвакуируют людей. Об этом рассказали в Службе спасения страны.
Отмечается, что на фабрике загорелся парафин. Из-за этого город окутал токсичный дым. При этом о причинах возгорания неизвестно.
На месте работают около 30 пожарных расчетов, которые пытаются не допустить распространения огня, сообщает "Пятый канал".
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