Шторм в Санкт-Петербурге повалил больше сотни деревьев

В городе подсчитали ущерб от непогоды

Ураганный ветер, бушевавший в Северной столице, обрушился на прибрежные районы – Петродворцовый, Курортный, Приморский, сообщили в комитете по благоустройству города, добавив, что скорость ветра достигала 25 м/секунду.

В ведомстве отметили, что садовники, которые разбирались с последствиями шторма, насчитали 151 поваленное дерево.

"Эта цифра могла бы быть значительно больше, если бы городские садово-парковые предприятия не вели регулярный мониторинг состояния деревьев в садах и парках и не удаляли вовремя деревья-угрозы", – подчеркнули в пресс-службе, заметив, что все парки и сады города уже открыты для посещения.

Шторм пронесся над городом 12 сентября. Ветер вырывал из земли и ломал деревья, Нева вышла из берегов, а в центре Санкт-Петербурга часть крыши одного из домов обрушилась на автомобиль, напоминает FlashNord.