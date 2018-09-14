Шторм в Санкт-Петербурге повалил больше сотни деревьев
Ураганный ветер, бушевавший в Северной столице, обрушился на прибрежные районы – Петродворцовый, Курортный, Приморский, сообщили в комитете по благоустройству города, добавив, что скорость ветра достигала 25 м/секунду.
В ведомстве отметили, что садовники, которые разбирались с последствиями шторма, насчитали 151 поваленное дерево.
"Эта цифра могла бы быть значительно больше, если бы городские садово-парковые предприятия не вели регулярный мониторинг состояния деревьев в садах и парках и не удаляли вовремя деревья-угрозы", – подчеркнули в пресс-службе, заметив, что все парки и сады города уже открыты для посещения.
Шторм пронесся над городом 12 сентября. Ветер вырывал из земли и ломал деревья, Нева вышла из берегов, а в центре Санкт-Петербурга часть крыши одного из домов обрушилась на автомобиль, напоминает FlashNord.
От доллара откажутся в три счета
Использование американской валюты создает риски для российской экономики
Откровения "отравителей" Скрипалей стали последними
Петров и Боширов пропали после интервью
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Порошенко сделал признание о втором сроке
- "Нафтогаз" выбил деньги из "Газпрома"
- Железные дороги грабят Украину
НЛО
- На дне Балтики нашли корабль пришельцев
- В США объявился НЛО с Нибиру
- В российских лесах обнаружили гномов
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина