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Под Калининградом домашняя собака растерзала ребенка

Пса купили родители девочки

Трагедия случилась 15 сентября в поселке Рощино. Пятилетняя малышка играла во дворе, где собаку держали на цепи. Ребенок захотел погладить ее и слишком резко потянулся к ней. Алабай бросился на девочку и сильно покусал. Малышка не выжила.

Тем временем стали известны подробности этого страшного происшествия. Как выяснилось, родители ребенка приобрели собаку недавно – она была уже взрослой, сообщает РЕН ТВ. Возможно, в этом и кроется причина трагедии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ, часть 1 -"Причинение смерти по неосторожности", передает ТАСС со ссылкой на представителя регионального следственного управления СК Наталью Гацко.

Точно причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас следователи опрашивают свидетелей.

Виктория БАЛАЯН
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