В Брюсселе по прохожим открыли огонь

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ЧП случилось утром в центре города, недалеко от Королевского дворца.
Неизвестные начали стрелять по людям рядом с одним из баров. В результате пострадали два человека, сейчас они в больнице.
Стрелков было пять или шесть человек. Задержать их не удалось, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя столичной полиции Иксель Ильс ван де Кеер.
Личности и мотивы нападавших пока неизвестны. Их ищет полиция.
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