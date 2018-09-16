В Брюсселе по прохожим открыли огонь

Есть раненые

ЧП случилось утром в центре города, недалеко от Королевского дворца.

Неизвестные начали стрелять по людям рядом с одним из баров. В результате пострадали два человека, сейчас они в больнице.

Стрелков было пять или шесть человек. Задержать их не удалось, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя столичной полиции Иксель Ильс ван де Кеер.

Личности и мотивы нападавших пока неизвестны. Их ищет полиция.