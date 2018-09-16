Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Брюсселе по прохожим открыли огонь

Есть раненые

ЧП случилось утром в центре города, недалеко от Королевского дворца.

Неизвестные начали стрелять по людям рядом с одним из баров. В результате пострадали два человека, сейчас они в больнице.

Стрелков было пять или шесть человек. Задержать их не удалось, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя столичной полиции  Иксель Ильс ван де Кеер.

Личности и мотивы нападавших пока неизвестны. Их ищет полиция.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Настоящие убийцы Захарченко осели в США

Эксперт рассказал, кому и зачем была нужна гибель главы ДНР

"Каникулы в Солсбери": "отравителей" Скрипалей наказали за поездку вдвоем

Петров и Боширов поплатились за неуклюжую работу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей