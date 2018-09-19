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Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Воронежем

В больницах остаются девять человек

В аварии с участием двух автобусов, произошедшей под Воронежем накануне, пострадали 20 человек. Девять из них находятся в больницах. Стало известно об их состоянии.

В больницу "Электроника", доставлены шесть человек. Состояние четырех из них медики оценивают, как тяжелое, сообщил источник в экстренных службах региона.

"В БСМП №1 – трое пострадавших, из них двое – в травматологии (в том числе – водитель), одна женщина – в реанимации", - цитирует его РИА "Новости".

Во вторник, 18 сентября, на 525-м километре трассы "Дон" столкнулись два автобуса. Один из них стоял на обочине, а второй в него въехал. В аварии погибли пять человек. 

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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