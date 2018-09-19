МиГ-31 рухнул в Нижегородской области

Нибиру
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Авиакатастрофа произошла в районе поселка Молочная Ферма во время учебно-тренировочного полета. Перед падением самолет загорелся, передает Telegram-канал "112".
К счастью, оба пилота успели катапультироваться. Они выжили и уже вышли на связь с базой.
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