Горящий МиГ-31 попал на видео

В Сети появились записи катастрофы

На кадрах видны обломки, над которыми поднимается густой дым, и пожарная машина.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик разбился сегодня в Нижегородской области. Самолет упал недалеко от поселка Молочная Ферма.

К счастью, оба пилота выжили. Они успели катапультироваться и чуть позже вышли на связь с базой.

Видео с горящим истребителем публикует РИА ФАН. МиГ-31 – первый боевой самолет СССР четвертого поколения. Первый полет совершен в 1975 г., отмечает НСН.

За последние дни это уже вторая авиакатастрофа с российским самолетом. Семнадцатого сентября в Сирии сбили Ил-20, напоминает "Свободная пресса". Все военные погибли.