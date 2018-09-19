Горящий МиГ-31 попал на видео

Нибиру
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На кадрах видны обломки, над которыми поднимается густой дым, и пожарная машина.
Сверхзвуковой истребитель-перехватчик разбился сегодня в Нижегородской области. Самолет упал недалеко от поселка Молочная Ферма.
К счастью, оба пилота выжили. Они успели катапультироваться и чуть позже вышли на связь с базой.
Видео с горящим истребителем публикует РИА ФАН. МиГ-31 – первый боевой самолет СССР четвертого поколения. Первый полет совершен в 1975 г., отмечает НСН.
За последние дни это уже вторая авиакатастрофа с российским самолетом. Семнадцатого сентября в Сирии сбили Ил-20, напоминает "Свободная пресса". Все военные погибли.
Пострадавшая уверена, что ей подсыпали крысиный яд якобы по личному указанию Путина
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