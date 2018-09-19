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Горящий МиГ-31 попал на видео

Фото: mil.ru
В Сети появились записи катастрофы

На кадрах видны обломки, над которыми поднимается густой дым, и пожарная машина.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик разбился сегодня в Нижегородской области. Самолет упал недалеко от поселка Молочная Ферма.

К счастью, оба пилота выжили. Они успели катапультироваться и чуть позже вышли на связь с базой.

Видео с горящим истребителем публикует РИА ФАН. МиГ-31 – первый боевой самолет СССР  четвертого поколения. Первый полет совершен в 1975 г., отмечает НСН.

За последние дни это уже вторая авиакатастрофа с российским самолетом. Семнадцатого сентября в Сирии сбили Ил-20, напоминает "Свободная пресса". Все военные погибли.

Виктория БАЛАЯН
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