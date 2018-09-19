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В Воркуте отец оставил тело ребенка за гаражами

Останки сына он упаковал в сумку

Жуткие подробности появились в деле об исчезновении восьмилетнего мальчика.

Накануне стало известно о пропаже ребенка. Об этом в полицию сообщили сотрудники детской поликлиники. Медики давно не видела мальчика, не появлялся он и в школе. Отец на вопросы отвечать явно не хотел, отмечает Flashnord.

Чтобы выяснить, что случилось с ребенком, правоохранителям пришлось взломать дверь квартиры. Мальчика там не было. Тело его, спрятанное в дорожную сумку, нашли за гаражами. По словам отца, ребенок погиб из-за болезни. Якобы от горя мужчина не соображал, что делает. И отнес тело сына на улицу. О деталях страшного дела сообщается на сайте СУ Следкома по республике.

Мужчину задержали. Следователи возбудили уголовное дело.

Виктория БАЛАЯН
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