ЧП в Москве: в маршрутке ищут взрывчатку

В Тушино выехали саперы

В маршрутке предположительно обнаружили бесхозную сумку, где может быть взрывное устройство.

ЧП случилось на Путилковском шоссе. Территорию вокруг опасного объекта оцепили полицейские, трассу перекрыли, передает Telegram-канал MASH. На место выехали саперы.