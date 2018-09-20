ЧП в Москве: в маршрутке ищут взрывчатку

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В маршрутке предположительно обнаружили бесхозную сумку, где может быть взрывное устройство.
ЧП случилось на Путилковском шоссе. Территорию вокруг опасного объекта оцепили полицейские, трассу перекрыли, передает Telegram-канал MASH. На место выехали саперы.
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