В Подмосковье вандалы разбили автомобили

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В Подольске подгулявшие молодые люди сбросили с верхнего этажа бутылки на машины, стоявшие у подъезда.
"Соседи сказали, что шум и смех молодежи был на 9 этаже. После того как сработала сигнализация, шумная компания замолчала", – рассказал очевидец интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Отмечается, что пострадавшие владельцы автомобилей напишут заявления в полицию.
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