В Подмосковье вандалы разбили автомобили

Шумное веселье перешло в дебош

В Подольске подгулявшие молодые люди сбросили с верхнего этажа бутылки на машины, стоявшие у подъезда.

"Соседи сказали, что шум и смех молодежи был на 9 этаже. После того как сработала сигнализация, шумная компания замолчала", – рассказал очевидец интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Отмечается, что пострадавшие владельцы автомобилей напишут заявления в полицию.