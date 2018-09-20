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В Подмосковье вандалы разбили автомобили

Шумное веселье перешло в дебош

В Подольске подгулявшие молодые люди сбросили с верхнего этажа бутылки на машины, стоявшие у подъезда.

"Соседи сказали, что шум и смех молодежи был на 9 этаже. После того как сработала сигнализация, шумная компания замолчала", – рассказал очевидец интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Отмечается, что пострадавшие владельцы автомобилей напишут заявления в полицию.

Валентина МАЙОРОВА
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