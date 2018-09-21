Жители города могут перестать бояться человека с ножом

Полицейские столицы Карелии задержали подозреваемого в убийстве двух девушек. Им оказался 28-летний мужчина, сообщение об этом появилось на сайте СК РФ.

Ранее стало известно, что 19 и 20 сентября двух молодых жительниц Петрозаводска 20 и 27 лет нашли зарезанными.

Отмечается, что, по версии следствия, первую жертву преступник убил вечером около общежития, а уже на следующий день в центре города пострадала еще одна женщина.

Расследование продолжается, по делу назначены судебно-медицинские экспертизы.

После информации об убийствах по городу поползли слухи о маньяке. В республиканском СУ СКР их опровергли и сообщили, что преступник задержан.

Однако ни официальная, ни неофициальная информация об аресте не успокоила жителей города.

"Взяли. Действительно в Сулажгоре, куда его днем отвез таксист. Прятался в гаражах", – рассказал один из горожан на местном интернет-форуме.

Но женщины продолжают переживать: "завтра все поедем на такси, очень страшно, несмотря на то, что недалеко работа и школа", пишет FlashNord.