В Танзании перевернулся паром

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Судно опрокинулось между островами Юкора и Буголора в Танзании. По информации британской вещательной корпорации ВВС, существуют опасения, что количество жертв может достичь 200 человек.
Пока известно о 86 погибших из более 400 человек, находившихся на борту парома.
Перегруженное судно перевернулось за несколько метров от места швартовки, когда люди, готовясь сойти на землю, ринулись к одному из бортов.
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