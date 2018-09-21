В Танзании перевернулся паром

Найдены тела 86 погибших

Судно опрокинулось между островами Юкора и Буголора в Танзании. По информации британской вещательной корпорации ВВС, существуют опасения, что количество жертв может достичь 200 человек.

Пока известно о 86 погибших из более 400 человек, находившихся на борту парома.

Перегруженное судно перевернулось за несколько метров от места швартовки, когда люди, готовясь сойти на землю, ринулись к одному из бортов.