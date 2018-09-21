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В Москве загорелся морг

Пожар начался в здании на 1-м Пехотном проезде

Горит морг Центрального клинического военного госпиталя, передает Telegram-канал "112".

Клубы густого дыма вырываются из-под крыши, рассказали очевидцы. Подробностей о причинах возгорания пока нет. Информации о пострадавших не поступало.

Виктория БАЛАЯН
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