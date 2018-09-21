Под Петербургом гоночная машина протаранила дерево

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На одном из участков скоростного ралли "Санкт-Петербург" разбился гоночный болид.
"Спортивный экипаж в результате ошибки пилотирования врезался в дерево, автомобиль получил серьезные повреждения, спортсмены получили травмы", – сообщила ТАСС руководитель гонки Ольга Сивачева.
Гонщиков в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Сестрорецка. Сивачева уточнила, что пилот в этой машине – мужчина, а штурман – женщина.
Ралли началось 21 сентября на Дворцовой площади Северной столицы.
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