Под Петербургом гоночная машина протаранила дерево

Спортсмены получили тяжелые травмы

На одном из участков скоростного ралли "Санкт-Петербург" разбился гоночный болид.

"Спортивный экипаж в результате ошибки пилотирования врезался в дерево, автомобиль получил серьезные повреждения, спортсмены получили травмы", – сообщила ТАСС руководитель гонки Ольга Сивачева.

Гонщиков в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу Сестрорецка. Сивачева уточнила, что пилот в этой машине – мужчина, а штурман – женщина.

Ралли началось 21 сентября на Дворцовой площади Северной столицы.

