Под Курганом автомобиль въехал в толпу

Нибиру
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В результате ДТП в Половинском районе Курганской области погибли три человека, в том числе ребенок. Травмы получил еще один человек.
Подробностей пока не приводится. Причины и обстоятельства аварии выясняются, передает РЕН ТВ.
По предварительным данным, водитель был пьян.
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