Под Курганом автомобиль въехал в толпу

Есть жертвы

В результате ДТП в Половинском районе Курганской области погибли три человека, в том числе ребенок. Травмы получил еще один человек.

Подробностей пока не приводится. Причины и обстоятельства аварии выясняются, передает РЕН ТВ.

По предварительным данным, водитель был пьян.