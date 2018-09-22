В Иране произошел взрыв во время парада

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В иранском городе Ахваз во время военного парада произошел взрыв. После этого неизвестные открыли огонь по людям, сообщает телеканал Press TV.
Отмечается, что в результате погибли несколько человек, однако точное число не уточняется.
تصاویری از حمله تروریستی به رژه نیروهای مسلح در اهوازhttps://t.co/Y8KIdxlpE4 pic.twitter.com/Qt0NPsXyVx— خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 22 сентября 2018 г.
Район оцепили полицейские, выясняются причины случившегося.
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