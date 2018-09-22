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В Иране произошел взрыв во время парада

Погибли несколько человек

В иранском городе Ахваз во время военного парада произошел взрыв. После этого неизвестные открыли огонь по людям, сообщает телеканал Press TV.

Отмечается, что в результате погибли несколько человек, однако точное число не уточняется.

Район оцепили полицейские, выясняются причины случившегося.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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