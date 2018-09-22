Боевики стреляли по людям с трибун

В иранском городе Ахваз неизвестные напали на людей во время военного парад. По сообщениям СМИ погибли 8 человек, еще более 10 ранены.

Telegram-канал Mash утверждает, что четверо нападавших приехали на место на мотоциклах и открыли огонь со стороны трибун. Отмечается, что двоих преступников ликвидировали.

Стрельбу сначала восприняли как часть шоу, поэтому никто не среагировал вовремя.

اولین تصاویر از حمله تروريستی به مراسم رژه نیروهای مسلح در اهواز pic.twitter.com/j1PFsjzwSl — خبرگزاری ایسنا (@isna_farsi) 22 сентября 2018 г.

На месте продолжают работать спасатели и полицейские. Выясняются причины произошедшего.