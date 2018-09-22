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Раскрыты подробности теракта в Иране

Фото: GLOBAL LOOK press/Erfan Kouchari/Tasnim
Боевики стреляли по людям с трибун

В иранском городе Ахваз неизвестные напали на людей во время военного парад. По сообщениям СМИ погибли 8 человек, еще более 10 ранены.

Telegram-канал Mash утверждает, что четверо нападавших приехали на место на мотоциклах и открыли огонь со стороны трибун. Отмечается, что двоих преступников ликвидировали.

Стрельбу сначала восприняли как часть шоу, поэтому никто не среагировал вовремя. 

На месте продолжают работать спасатели и полицейские. Выясняются причины произошедшего.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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