В Тамбове произошло смертельное ДТП

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В Тамбове автомобиль столкнулся с асфальтоукладчиком. В результате погибли 4 человека. Об этом рассказали в пресс-службе управления ГИБДД Тамбовской области.
Отмечается, что все необходимые знаки предупреждения были установлены, однако водитель не заметил их.
Полицейские выясняют причины произошедшего.
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