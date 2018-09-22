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В Тамбове произошло смертельное ДТП

Погибли 4 человека

В Тамбове автомобиль столкнулся с асфальтоукладчиком. В результате погибли 4 человека. Об этом рассказали в пресс-службе управления ГИБДД Тамбовской области.

Отмечается, что все необходимые знаки предупреждения были установлены, однако водитель не заметил их.

Полицейские выясняют причины произошедшего.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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