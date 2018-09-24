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На Кипре погиб известный спортсмен

Андрей Турухано. Кадр youtube.com
Капитан петербургской сборной утонул недалеко от берега

В пятницу, 21 сентября, на Кипре во время глубоководной охоты погиб Андрей Турухано.

"Турухано был самым глубоководным охотником России, мастер спорта по подводной охоте, капитан сборной Санкт-Петербурга", – рассказал сайт pwo.su.  

"Это огромная потеря для всех, кто знал и любил Андрея. Федерация Фридайвинга выражает глубокие соболезнования супруге Андрея и скорбит вместе с ней", – сообщается на страничке федерации в Facebook.

Трагедия произошла в районе пляжа Лара на полуострове Акамас, отмечает РИА "Новости" со ссылкой на кипрские СМИ. Спортсмен занимался подводной охотой без кислородных баллонов, а его жена оставалась в надувной лодке. Внезапно 46-летний мужчина выплыл на поверхность, знаками показал, что что-то случилось, и потерял сознание. Супруга позвала отдыхающих на помощь, и спортсмена отвезли в больницу города Пафос, однако спасти его не удалось.

Вскрытие показало, что Турухано погиб от асфиксии.

Валентина МАЙОРОВА
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