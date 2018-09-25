В пермском магазине расстреляли посетителей

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В Сети появилось видео стрельбы в одном из сетевых супермаркетов в Пермском крае, которая произошла 21 сентября между покупателями.
Как сообщает "Рен ТВ", конфликт произошел между главой семейства и молодыми людьми в ожидании своей очереди у кассы. Словесная ссора быстро переросла в стрельбу, и разъяренный супруг достал травматический пистолет и начал стрелять в противников.
Как рассказали URA.RU в пресс-службе регионального главка МВД, в результате инцидента был ранен в голову один из молодых людей.
Полиция установила личности всех участников конфликта, приняты меры.
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