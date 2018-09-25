Из-за отсутствия врача жителей Забайкалья лечила уборщица

Единственный сельский фельдшер находился в отпуске

В селе Ара-Иля Забайкальского края разразился скандал вокруг местной больницы, где пациентами занималась сотрудница без медицинского образования.

Как пишет ИА FlashSiberia, в сельском фельдшерско-акушерском пункте работает только один фельдшер, который оказался временно недоступен, так как ушел в заслуженный отпуск. Его обязанности главврач доверил уборщице учреждения, которая делала людям уколы и перевязки.

В краевой прокуратуре рассказали URA.RU, что главврачу за такое оказанное "доверие" неподготовленному работнику грозят серьезные санкции.