Из-за отсутствия врача жителей Забайкалья лечила уборщица

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В селе Ара-Иля Забайкальского края разразился скандал вокруг местной больницы, где пациентами занималась сотрудница без медицинского образования.
Как пишет ИА FlashSiberia, в сельском фельдшерско-акушерском пункте работает только один фельдшер, который оказался временно недоступен, так как ушел в заслуженный отпуск. Его обязанности главврач доверил уборщице учреждения, которая делала людям уколы и перевязки.
В краевой прокуратуре рассказали URA.RU, что главврачу за такое оказанное "доверие" неподготовленному работнику грозят серьезные санкции.
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