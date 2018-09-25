Пламя и ужас: в Тоскане произошла катастрофа

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Мощный лесной пожар вынудил покинуть свои дома более 700 жителей самого туристического региона Италии – Тосканы. Огнем охвачены склоны горы Серра, которая находится совсем рядом с всемирно известным городом Пиза, передает ANSA.
Жители региона в панике бегут в город, улицы которого заволокло дымом. Пока разгул огненной стихии не повлек за собой человеческие жертвы, но многие уже ощущают проблемы с дыханием.
Прокурор региона Алессандро Крини сообщил, что местные власти рассматривают версию поджога, которая возникла из-за того, что "пламя разгорелось в ночное время, когда было, по существу, очень прохладно".
#25set 10:00, proseguono le operazioni di spegnimento delle squadre #vigilidelfuoco sul #MonteSerra (PI), in azione anche 4 #Canadair e un elicottero. Evacuate centinaia di persone: maggiori criticità in loc. Calci, Montemagno, San Lorenzo, Zambra, Caprona, Noce pic.twitter.com/peMrNjbPid— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 25 сентября 2018 г.
По словам очевидцев, дым виден на расстоянии примерно 60 километров. Пожарным бригадам, которых в тушении задействовано 180, пока не удается справиться с пламенем, которое раздувает сильный ветер. Местами из-за ветра направление огня меняется, и пожар захватывает все новые территории.
Stamattina all'alba la situazione era questa:#Calci #MonteSerra #Caprona pic.twitter.com/IiNtsaSo3B— Davide (@ricci_davide77) 25 сентября 2018 г.
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