Пламя и ужас: в Тоскане произошла катастрофа

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Пламя и ужас: Тоскану охватили пожары

Фото: GLOBAL LOOK press/Cappello/Fotogramma/Ropi
В популярном у россиян итальянском регионе бушует огонь

Мощный лесной пожар вынудил покинуть свои дома более 700 жителей самого туристического региона Италии – Тосканы. Огнем охвачены склоны горы Серра, которая находится совсем рядом с всемирно известным городом Пиза, передает ANSA.

Жители региона в панике бегут в город, улицы которого заволокло дымом. Пока разгул огненной стихии не повлек за собой человеческие жертвы, но многие уже ощущают проблемы с дыханием.

Прокурор региона Алессандро Крини сообщил, что местные власти рассматривают версию поджога, которая возникла из-за того, что "пламя разгорелось в ночное время, когда было, по существу, очень прохладно".

По словам очевидцев, дым виден на расстоянии примерно 60 километров. Пожарным бригадам, которых в тушении задействовано 180, пока не удается справиться с пламенем, которое раздувает сильный ветер. Местами из-за ветра направление огня меняется, и пожар захватывает все новые территории.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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