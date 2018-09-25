Пламя и ужас: в Тоскане произошла катастрофа

В популярном у россиян итальянском регионе бушует огонь

Мощный лесной пожар вынудил покинуть свои дома более 700 жителей самого туристического региона Италии – Тосканы. Огнем охвачены склоны горы Серра, которая находится совсем рядом с всемирно известным городом Пиза, передает ANSA.

Жители региона в панике бегут в город, улицы которого заволокло дымом. Пока разгул огненной стихии не повлек за собой человеческие жертвы, но многие уже ощущают проблемы с дыханием.

Прокурор региона Алессандро Крини сообщил, что местные власти рассматривают версию поджога, которая возникла из-за того, что "пламя разгорелось в ночное время, когда было, по существу, очень прохладно".

#25set 10:00, proseguono le operazioni di spegnimento delle squadre #vigilidelfuoco sul #MonteSerra (PI), in azione anche 4 #Canadair e un elicottero. Evacuate centinaia di persone: maggiori criticità in loc. Calci, Montemagno, San Lorenzo, Zambra, Caprona, Noce pic.twitter.com/peMrNjbPid — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 25 сентября 2018 г.

По словам очевидцев, дым виден на расстоянии примерно 60 километров. Пожарным бригадам, которых в тушении задействовано 180, пока не удается справиться с пламенем, которое раздувает сильный ветер. Местами из-за ветра направление огня меняется, и пожар захватывает все новые территории.