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В Белоруссии прогремел взрыв

ЧП случилось на мебельном предприятии

Шесть человек были ранены в результате взрыва в Белоруссии. ЧП произошло на фабрике "Могилевдрев" в покрасочной камере. Пострадавших уже отвезли в больницу. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Могилевского областного управления МЧС Вадима Врублевского.

Что именно взорвалось, пока неизвестно. Деталей произошедшего еще нет.

Виктория БАЛАЯН
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