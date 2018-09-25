В Белоруссии прогремел взрыв

ЧП случилось на мебельном предприятии

Шесть человек были ранены в результате взрыва в Белоруссии. ЧП произошло на фабрике "Могилевдрев" в покрасочной камере. Пострадавших уже отвезли в больницу. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Могилевского областного управления МЧС Вадима Врублевского.

Что именно взорвалось, пока неизвестно. Деталей произошедшего еще нет.

