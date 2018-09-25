В Белоруссии прогремел взрыв

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Шесть человек были ранены в результате взрыва в Белоруссии. ЧП произошло на фабрике "Могилевдрев" в покрасочной камере. Пострадавших уже отвезли в больницу. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Могилевского областного управления МЧС Вадима Врублевского.
Что именно взорвалось, пока неизвестно. Деталей произошедшего еще нет.
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