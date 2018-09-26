Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На популярном курорте поиздевались над россиянами

Фото: GLOBAL LOOK press/Leonid Faerberg
Путешественников закрыли в душном здании аэропорта

Сотни отдыхающих из России, ставшие заложниками непогоды, обрушившейся на страну, смогли наконец вылететь домой. Из-за поломки самолета 436 россиян были вынуждены задержаться в аэропорту на 13 часов.

Вместо вместительного "Боинга 777" им были предоставлены два лайнера меньшей вместимости.

"Первый из них забрал 249 пассажиров и вылетел в Москву в 05:40 среды <…>. На втором летят домой оставшиеся 187 туристов", – пишет портал TourDom.ru.

Однако некоторые отдыхающие остались весьма недовольны тем, что во время ожидания в аэропорту Джербы их не обеспечили даже водой. Один из них выложил в Сеть видео, на котором люди скандируют "Воды, воды!". В ответ же они слышали лишь советы решать свои проблемы самостоятельно.

В соцсетях жаловались на то, что многим стало плохо, а одной из пассажирок вызывали врача, пишет РИА ФАН.

По мнению путешественников, такое отношение можно назвать лишь "издевательством", так как даже когда их отправили в отель отдохнуть, им не дали ни еды, ни воды, а на сон отвели всего лишь час.

В российском МИД туристам посоветовали воздержаться пока от поездок в регион, так как в ближайшее время ситуация в стране вряд ли улучшится, сообщает "Пятый канал".

Вероника ПОДСТРЕХИНА
новости партнеров
Загрузка...

Спелись: Нидерланды и Австралия решили наказать Россию за "Боинг"

Дипломаты двух стран ищут способы воздействия на Москву

Макрон устроил разнос "большой семерке"

Французский лидер недоволен деятельностью клуба богатых стран

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей