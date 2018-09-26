На популярном курорте поиздевались над россиянами

Путешественников закрыли в душном здании аэропорта

Сотни отдыхающих из России, ставшие заложниками непогоды, обрушившейся на страну, смогли наконец вылететь домой. Из-за поломки самолета 436 россиян были вынуждены задержаться в аэропорту на 13 часов.

Вместо вместительного "Боинга 777" им были предоставлены два лайнера меньшей вместимости.

"Первый из них забрал 249 пассажиров и вылетел в Москву в 05:40 среды <…>. На втором летят домой оставшиеся 187 туристов", – пишет портал TourDom.ru.

Однако некоторые отдыхающие остались весьма недовольны тем, что во время ожидания в аэропорту Джербы их не обеспечили даже водой. Один из них выложил в Сеть видео, на котором люди скандируют "Воды, воды!". В ответ же они слышали лишь советы решать свои проблемы самостоятельно.

В соцсетях жаловались на то, что многим стало плохо, а одной из пассажирок вызывали врача, пишет РИА ФАН.

По мнению путешественников, такое отношение можно назвать лишь "издевательством", так как даже когда их отправили в отель отдохнуть, им не дали ни еды, ни воды, а на сон отвели всего лишь час.

В российском МИД туристам посоветовали воздержаться пока от поездок в регион, так как в ближайшее время ситуация в стране вряд ли улучшится, сообщает "Пятый канал".