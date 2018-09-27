Хоккеист умер на льду в Москве

Спортсмену было 42 года

В Южном Бутово во время матча скончался игрок одинцовской хоккейной команды "Сокол" Максим Газуко.

Как сообщает 27 сентября Life.ru, несчастный случай произошел еще в воскресенье, 23 сентября, в ледовом дворце "Южный лед" на матче между "Соколом" и командой "Диал-дент".

По данным источника, хоккеист внезапно рухнул на лед, и хотя судья, другие хоккеисты и дежурный врач пытались ему помочь, Газуко умер от сердечного приступа.