Хоккеист умер на льду в Москве

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В Южном Бутово во время матча скончался игрок одинцовской хоккейной команды "Сокол" Максим Газуко.
Как сообщает 27 сентября Life.ru, несчастный случай произошел еще в воскресенье, 23 сентября, в ледовом дворце "Южный лед" на матче между "Соколом" и командой "Диал-дент".
По данным источника, хоккеист внезапно рухнул на лед, и хотя судья, другие хоккеисты и дежурный врач пытались ему помочь, Газуко умер от сердечного приступа.
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