Автомобиль въехал в подземный переход в Омске

К счастью, пострадавших нет

Утром 27 сентября машина марки "Волга" въехала в подземный переход рядом с омским цирком. В подземном переходе в тот момент не было людей, поэтому никто не пострадал.

Виновник происшествия – 32-летний мужчина – также не получил травм и отказался от госпитализации. Как сообщает телеканал "360", водитель не справился с управлением. На место ДТП оперативно прибыли полицейские и врачи.