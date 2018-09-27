Автомобиль въехал в подземный переход в Омске

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Утром 27 сентября машина марки "Волга" въехала в подземный переход рядом с омским цирком. В подземном переходе в тот момент не было людей, поэтому никто не пострадал.
Виновник происшествия – 32-летний мужчина – также не получил травм и отказался от госпитализации. Как сообщает телеканал "360", водитель не справился с управлением. На место ДТП оперативно прибыли полицейские и врачи.
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