В Подмосковье столкнулись такси и электричка

Электропоезд оказался проворнее автомобиля

Водитель такси попытался проскочить железнодорожный переезд под носом у приближающейся электрички, однако ему это сделать не удалось.

ЧП произошло в Балашихе, пострадавших в аварии нет, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Очевидцы рассказали, что таксист решил проехать по нерегулируемому переезду, но в последний момент затормозил. Поезд снес у машины часть капота. "Электричка простояла на переезде примерно 20 минут и уехала. Водитель остался дожидаться сотрудников ДПС", – сообщила местная жительница.