ЧП случилось на военном заводе

Страшное ЧП произошло в Невском районе Санкт-Петербурга. В результате взрыва на оборонном заводе "Кулон" пострадали четыре человека, сообщили в городском комитете по здравоохранению.

Состояние раненых медики оценили как среднетяжелое и легкое.

"В результате ЧП, которое было квалифицировано как взрыв, пострадали четверо мужчин", – передает ТАСС.

Один из сотрудников принес на работу взрыватель от артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны, пишет Telegram-канал "112". В обеденный перерыв "недоумок привлек своих друзей к делу, и все вместе в раздевалке они начали этот взрыватель колупать".

"Не спрашивайте, зачем они это делали", – отмечает канал, добавляя, что за такие поступки можно смело вручать "премию Дарвина".