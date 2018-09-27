В Томске огонь охватил пятиэтажку

Из здания эвакуировано 350 человек

Региональные спасатели борются с пожаром, разгоревшимся в многоквартирном жилом доме на улице Вавилова в Академгородке города Томска. Об этом сообщает пресс-служба областного управления МЧС.

В ведомстве не сообщают о пострадавших, но пожарные спасли 60 человек.

Отмечается, что огонь вспыхнул в одной из квартир на третьем этаже, а затем двигаясь по балконам, охватил пятый, мансардный этаж.

По данным издания "Свободная пресса", эвакуированы 350 человек, для которых развернут пункт временного размещения. Людей, лишившихся жилья готова приютить одна из местных гостиниц.