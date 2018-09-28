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Появилось видео смертельного прорыва трубы в Петербурге

Кадр youtube.com
От многочисленных ожогов скончались 2 молодых человека

Ужасающие последствия прорыва трубы на Измайловском проспекте в центре Санкт-Петербурга сняли на видео. 

"В результате повреждения было затоплено кафе. Силами МЧС были обнаружены 2 человека. Дальше мы разбираемся", – приводит "Пятый канал" слова генерального директора жилищного комитета Игоря Стринатко. 

По данным источника, от прорыва трубы погибли двадцатилетние Андрей М. и Максим Ш., рано утром 28 сентября сидевшие в кафе "Типичный Питер". По сообщению телеграм-канала НТВ, все посетители и работники кафе сумели выйти из заведения, однако молодые люди решили вернуться за своими вещами и назад уже не выбрались.


Валентина МАЙОРОВА
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