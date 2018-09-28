В Киеве захватили заложников

Бандиты напали на маршрутку

Трое вооруженных мужчин угрожали пассажирам пистолетами и ножами. Маршрутка следовала рейсом "Городище-Киев".

Неизвестные сели на остановке "Корсунь Шевченковский". У них завязался конфликт с пассажирами. Двух женщин избили. Водителю, угрожая оружием, они запретили выпускать людей из маршрутки. Об этом сообщают украинские "Вести".

К счастью, обошлось без жертв. У станции метро "Выдубичи" бандитов скрутили полицейские.