В Киеве захватили заложников

Нибиру
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Трое вооруженных мужчин угрожали пассажирам пистолетами и ножами. Маршрутка следовала рейсом "Городище-Киев".
Неизвестные сели на остановке "Корсунь Шевченковский". У них завязался конфликт с пассажирами. Двух женщин избили. Водителю, угрожая оружием, они запретили выпускать людей из маршрутки. Об этом сообщают украинские "Вести".
К счастью, обошлось без жертв. У станции метро "Выдубичи" бандитов скрутили полицейские.
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