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В Нигерии разбился военный самолет

ЧП произошло в Абудже

Два самолета ВВС задели друг друга крыльями. Одно из воздушных судов рухнуло. Авиакатастрофа случилась на репетиции празднования Дня независимости.

К счастью, обошлось без жертв. Три члена экипажа успели эвакуироваться с помощью парашютов, передает Newsdigest.


Виктория БАЛАЯН
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