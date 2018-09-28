В Нигерии разбился военный самолет

ЧП произошло в Абудже

Два самолета ВВС задели друг друга крыльями. Одно из воздушных судов рухнуло. Авиакатастрофа случилась на репетиции празднования Дня независимости.

К счастью, обошлось без жертв. Три члена экипажа успели эвакуироваться с помощью парашютов, передает Newsdigest.



