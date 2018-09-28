В Нигерии разбился военный самолет

Нибиру
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Два самолета ВВС задели друг друга крыльями. Одно из воздушных судов рухнуло. Авиакатастрофа случилась на репетиции празднования Дня независимости.
К счастью, обошлось без жертв. Три члена экипажа успели эвакуироваться с помощью парашютов, передает Newsdigest.
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