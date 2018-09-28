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ЧП случилось в Равенсбурге. На площади Мариенплац мужчина порезал ножом прохожих. Пострадали три человека. Об этом сообщается в Twitter полиции.
По последним данным, преступника уже задержали.
Am Marienplatz in #Ravensburg findet gerade ein Polizeieinsatz statt. Ein Täter hat dort mit einem Messer drei Personen verletzt. Der Angreifer wurde verhaftet. Wir informieren weiter.— Polizei Konstanz (@PolizeiKonstanz) 28 сентября 2018 г.
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