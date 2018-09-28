Угроза взрыва: в Киеве пассажиров сняли с поезда

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Отправления с киевского вокзала придется подождать. В столице Украины из поезда Киев – Мариуполь эвакуировали пассажиров. Об этом в Facebook пишет "Киев Оперативный".
Неизвестный позвонил в экстренные службы и заявил, что состав заминирован.
"ЖД Вокзал. 8-ой путь. Поезд Киев – Мариуполь. Пришло сообщение о заминировании. Всех пассажиров вывели из поезда. Ждут взрывотехников", – говорится в сообщении.
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