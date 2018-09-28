Угроза взрыва: в Киеве пассажиров сняли с поезда

На место выехали специалисты

Отправления с киевского вокзала придется подождать. В столице Украины из поезда Киев – Мариуполь эвакуировали пассажиров. Об этом в Facebook пишет "Киев Оперативный".

Неизвестный позвонил в экстренные службы и заявил, что состав заминирован.

"ЖД Вокзал. 8-ой путь. Поезд Киев – Мариуполь. Пришло сообщение о заминировании. Всех пассажиров вывели из поезда. Ждут взрывотехников", – говорится в сообщении.





