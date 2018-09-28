Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Угроза взрыва: в Киеве пассажиров сняли с поезда

На место выехали специалисты

Отправления с киевского вокзала придется подождать. В столице Украины из поезда Киев – Мариуполь эвакуировали пассажиров. Об этом в Facebook пишет "Киев Оперативный".

Неизвестный позвонил в экстренные службы и заявил, что состав заминирован.

"ЖД Вокзал. 8-ой путь. Поезд Киев – Мариуполь. Пришло сообщение о заминировании. Всех пассажиров вывели из поезда. Ждут взрывотехников", – говорится в сообщении.


Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Вместо войны: Британия лишит Россию удобств

Лондон не хочет горячего конфликта с Москвой, но продолжать пакостить намерен и дальше

Это покушение: Скрипаль попала в аварию

У машины пострадавшей оторвало колесо, и авто влетело в отбойник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей