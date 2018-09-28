Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Пошел по грибы и пропал: мужчина шесть дней выживал в лесу

Незадачливого собирателя нашли спасатели

Грибник 57 лет отправился на "тихую охоту" и неожиданно заблудился. Несчастный шесть дней бродил по лесу, пока его не обнаружили спасатели. Сначала нашли его машину, которая стояла в районе озера Марфа, а позже и самого мужчину.

И 28 сентября поиски наконец увенчались успехом в районе 11-го километра Марфинской автодороги, отмечает "Свободная пресса". Оголодавшего и замерзшего грибника отвезли к медикам, сообщается на сайте МЧС по Мурманской области.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Вместо войны: Британия лишит Россию удобств

Лондон не хочет горячего конфликта с Москвой, но продолжать пакостить намерен и дальше

Это покушение: Скрипаль попала в аварию

У машины пострадавшей оторвало колесо, и авто влетело в отбойник

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей