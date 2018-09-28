Пошел по грибы и пропал: мужчина шесть дней выживал в лесу

Незадачливого собирателя нашли спасатели

Грибник 57 лет отправился на "тихую охоту" и неожиданно заблудился. Несчастный шесть дней бродил по лесу, пока его не обнаружили спасатели. Сначала нашли его машину, которая стояла в районе озера Марфа, а позже и самого мужчину.

И 28 сентября поиски наконец увенчались успехом в районе 11-го километра Марфинской автодороги, отмечает "Свободная пресса". Оголодавшего и замерзшего грибника отвезли к медикам, сообщается на сайте МЧС по Мурманской области.