Под Москвой автобус столкнулся с внедорожником

В ДТП на трассе М-5 "Урал" пострадали 15 человек

В салоне находились сотрудники одного из сетевых супермаркетов. Всего в автобусе, который направлялся в Луховицы, было 25 человек.

"29.09.2018 в 07.15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП по адресу: Московская область, городской округ Луховицы, 129 км трассы М-5 "Урал". В результате происшествия движение на автодороге затруднено, розлива топлива нет. Возгорания не последовало", – говорится в сообщении на сайте областного главка МЧС.

По предварительной информации, внедорожник Hover врезался в автобус Mercedes из-за лопнувшей покрышкой. Последний от удара перевернулся. В результате аварии пострадали 15 человек. По последним данным, трое из них в тяжелом состоянии.

Шестеро из получивших травмы пассажиров госпитализированы в ЦРБ Коломны, передает телеграм-канал 112. Еще девять отвезли в Луховицкую ЦРБ.