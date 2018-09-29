Под Москвой автобус столкнулся с внедорожником

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В салоне находились сотрудники одного из сетевых супермаркетов. Всего в автобусе, который направлялся в Луховицы, было 25 человек.
"29.09.2018 в 07.15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП по адресу: Московская область, городской округ Луховицы, 129 км трассы М-5 "Урал". В результате происшествия движение на автодороге затруднено, розлива топлива нет. Возгорания не последовало", – говорится в сообщении на сайте областного главка МЧС.
По предварительной информации, внедорожник Hover врезался в автобус Mercedes из-за лопнувшей покрышкой. Последний от удара перевернулся. В результате аварии пострадали 15 человек. По последним данным, трое из них в тяжелом состоянии.
Шестеро из получивших травмы пассажиров госпитализированы в ЦРБ Коломны, передает телеграм-канал 112. Еще девять отвезли в Луховицкую ЦРБ.
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