Был странный хлопок: в Петербурге внезапно загорелся автомобиль

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На видео, опубликованном очевидцами, видны клубы черного дыма и охваченная огнем машина. При этом что в точности произошло, пока неясно.
Свидетели случившегося рассказали о громком хлопке, после которого и загорелся автомобиль, передает РЕН ТВ.
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