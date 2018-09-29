Был странный хлопок: в Петербурге внезапно загорелся автомобиль

Кадры с места ЧП попали в Сеть

На видео, опубликованном очевидцами, видны клубы черного дыма и охваченная огнем машина. При этом что в точности произошло, пока неясно.

Свидетели случившегося рассказали о громком хлопке, после которого и загорелся автомобиль, передает РЕН ТВ.