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Был странный хлопок: в Петербурге внезапно загорелся автомобиль

Кадры с места ЧП попали в Сеть

На видео, опубликованном очевидцами, видны клубы черного дыма и охваченная огнем машина. При этом что в точности произошло, пока неясно.

Свидетели случившегося рассказали о громком хлопке, после которого и загорелся автомобиль, передает РЕН ТВ.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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