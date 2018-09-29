В Донецке прогремел взрыв на съезде компартии

Есть раненые

В результате взрыва пострадали как минимум три человека, передает телеграм-канал War Gonzo со ссылкой на источники в силовых структурах.

ЧП случилось в Куйбышевском районе Донецка. Это произошло на съезде компартии ДНР.

Тем временем появились первые фото взрыва. Их публикует Inside Donetsk.

По последним данным, ранен кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов. По предварительной информации, террористы заложили в здании безоболочное СВУ. Об этом сообщает War Gonzo.

"В момент взрыва внутри здания находилось около 50 человек. На месте взрыва найден пакет, внутри все сгорело. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги. Также пострадал Игорь Хакимзянов", – цитирует РИА Новости сообщение члена компартии ДНР Геннадия Фоменко.

Между тем руководитель партии Борис Литвинов рассказал, что взрывное устройство могли активировать дистанционно либо оно было с часовым механизмом.