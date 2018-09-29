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В Москве легковушка столкнулась с грузовиком

Есть пострадавшие

ДТП случилось на Киевском шоссе в новой Москве. При аварии получили травмы женщина и четырехлетний ребенок.

На место происшествия прибыл медицинский вертолет, который забрал пострадавшую женщину. Сейчас врачи реанимируют малыша. Его ожидает экипаж второго вертолета, чтобы доставить в больницу. Об этом со ссылкой на представителя Московского авиационного центра сообщает РИА Новости.

Между тем ТАСС со ссылкой на  пресс-службу Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве пишет о трех пострадавших.

 В субботу около 13:35 мск автомобили столкнулись в попутном направлении, в результате ДТП пострадали три человека, один из них – несовершеннолетний", – рассказали в пресс-службе.

Причины и обстоятельства аварии пока неизвестны.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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