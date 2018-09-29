В Москве легковушка столкнулась с грузовиком

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ДТП случилось на Киевском шоссе в новой Москве. При аварии получили травмы женщина и четырехлетний ребенок.
На место происшествия прибыл медицинский вертолет, который забрал пострадавшую женщину. Сейчас врачи реанимируют малыша. Его ожидает экипаж второго вертолета, чтобы доставить в больницу. Об этом со ссылкой на представителя Московского авиационного центра сообщает РИА Новости.
Между тем ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве пишет о трех пострадавших.
В субботу около 13:35 мск автомобили столкнулись в попутном направлении, в результате ДТП пострадали три человека, один из них – несовершеннолетний", – рассказали в пресс-службе.
Причины и обстоятельства аварии пока неизвестны.
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